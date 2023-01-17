Билл Гейтс назвал условие массового перехода людей на искусственное мясо

По мнению Гейтса, надеяться на то, что все люди станут вегетарианцами наивно. Поэтому вариант избавления от коров, которые загрязняют атмосферу вредным метаном, возможен лишь в случае замены природного мяса искусственным. Уже сейчас в мире много компаний, производящих говядину инновационными способами, сообщает Kadara.RU.