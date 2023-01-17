Билл Гейтс назвал условие массового перехода людей на искусственное мясо

Знаменитый американский миллиардер, соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс оценил перспективы перехода человечества на потребление искусственного мяса.
По мнению Гейтса, надеяться на то, что все люди станут вегетарианцами наивно. Поэтому вариант избавления от коров, которые загрязняют атмосферу вредным метаном, возможен лишь в случае замены природного мяса искусственным. Уже сейчас в мире много компаний, производящих говядину инновационными способами, сообщает Kadara.RU.
Осталось только повысить качество искусственного мяса и снизить себестоимость производства подобных экологически чистых продуктов. Тогда люди на планете Земля с удовольствием перейдут на них.