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Семьям из Мариуполя предоставили новые квартиры

Общество
Семьям из Мариуполя предоставили новые квартиры

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о выделении мариупольским семья новых квартир взамен разрушенных укронацистами.

Во время торжественной церемонии вручения ключей от новых квартир 15 мариупольским семьям Пушилин отметил, что власти ДНР при содействии России продолжат восстанавливать и строить жилье для местных жителей, сообщает «Новороссия».

Вместе с Пушилиным ключи мариупольцам вручали замруководителя Федерального казначейства России Эли Исаев, гендиректор компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.
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