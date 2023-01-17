Семьям из Мариуполя предоставили новые квартиры

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о выделении мариупольским семья новых квартир взамен разрушенных укронацистами.
Во время торжественной церемонии вручения ключей от новых квартир 15 мариупольским семьям Пушилин отметил, что власти ДНР при содействии России продолжат восстанавливать и строить жилье для местных жителей, сообщает «Новороссия».
Вместе с Пушилиным ключи мариупольцам вручали замруководителя Федерального казначейства России Эли Исаев, гендиректор компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.