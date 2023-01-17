Обладатель Кубка СССР Савченко рассказал, при каком условии Дзюба перейдет в «Торпедо»

Обладатель Кубка СССР по футболу Юрий Савченко прокомментировал ситуацию с будущим экс-форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. Нападающий может в ближайшее время подписать контракт с московским «Торпедо».
Савченко предположил, каким образом 34-летний футболист может стать игроком «автозаводцев». Дзюба станет форвардом «Торпедо», если он нужен будет тренеру, заявил он.
«Если говорить серьезно, то, думаю, если руководство «Торпедо» так уж сильно хочет заполучить в состав Дзюбу, пусть предложит тому просмотровый контракт. Главный тренер Андрей Талалаев на сборе присмотрится к потенциальному новичку, подумает, как его можно использовать и можно ли использовать вообще», — приводит слова Савченко интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Дзюба текущий сезон начинал в турецкой Суперлиге. Форвард провел четыре матча в составе «Аданы Демирспора», однако осенью расторг контракт с командой по обоюдному согласию.