Новый глава минобороны Германии Писториус сообщил о желании сделать бундесвер сильным

Борис Писториус, который с 19 января будет занимать пост главы минобороны Германии, пообещал, что с первого дня работы выложится на 150%.
Он также заявил, что хочет сделать бундесвер сильным. Писториус подчеркнул, что с благодарностью воспринял оказанное ему доверие.
«Я уже с первого же дня работы возьмусь за эти задачи на 150%», — заявил он.
Будущий глава минобороны ФРГ добавил, что работа в военном ведомстве страны является сложной даже в мирные времена, а в условиях конфликта на Украине — еще более ответственной.
Стоит отметить, что Писториус сменит на посту министра обороны Кристину Ламбрехт, которая 16 января подала прошение об отставке.