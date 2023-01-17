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Новый глава минобороны Германии Писториус сообщил о желании сделать бундесвер сильным

Армия
Новый глава минобороны Германии Писториус сообщил о желании сделать бундесвер сильным

Борис Писториус, который с 19 января будет занимать пост главы минобороны Германии, пообещал, что с первого дня работы выложится на 150%.

Он также заявил, что хочет сделать бундесвер сильным. Писториус подчеркнул, что с благодарностью воспринял оказанное ему доверие.

«Я уже с первого же дня работы возьмусь за эти задачи на 150%», — заявил он.

Будущий глава минобороны ФРГ добавил, что работа в военном ведомстве страны является сложной даже в мирные времена, а в условиях конфликта на Украине — еще более ответственной.

Стоит отметить, что Писториус сменит на посту министра обороны Кристину Ламбрехт, которая 16 января подала прошение об отставке.
германия Минобороны бундесвер
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