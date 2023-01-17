Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Самаре водителя маршрутки уволят с работы за мастурбацию перед пассажирами

Происшествия
В Самаре водителя маршрутки уволят с работы за мастурбацию перед пассажирами

Водитель самарской маршрутки №261 занимался самоудовлетворением на глазах у пассажиров. Инцидент произошел утром 17 января.

Очевидца сняла происходящее на видео и опубликовала в социальных сетях, чтобы придать историю огласке. Возмущенные горожане оставили множество гневных комментариев.

О случившемся узнали правоохранители. В региональном главке МВД сообщили, что личность правонарушителя уже установлена, им оказался гражданин РФ. Он будет уволен с работы, по факту происшествия проводится проверка.
самара маршрутка водитель онанист
Военкоры ФАН
Лучшие в аду