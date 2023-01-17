В Петербурге хозяин-живодер до полусмерти избил таксу и оставил ее умирать

Как рассказала активистка, 9 января поступил звонок. Заявитель рассказал, что заметил собаку, которая лежала возле подъезда, вся тряслась и не реагировала на раздражители. Женщина зашла в подъезд, где заметила следы крови. В этот момент вышел хозяин питомца. Он сказал, что ему некогда говорить, и сбежал.