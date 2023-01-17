NBC: подразделения ВСУ укрепляют оборону на границе с Белоруссией

По имеющейся информации, украинская армия роет окопы в пяти минутах езды от границы с Белоруссией. Они укрепляют земляные стены с помощью досок, при этом каждые несколько метров бревна формируют укрытие, похожее на крышу, которая покрыта ветвями и землей для маскировки.