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NBC: подразделения ВСУ укрепляют оборону на границе с Белоруссией

Армия
NBC: подразделения ВСУ укрепляют оборону на границе с Белоруссией

Украинские военные укрепляют фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Об этом сообщает телеканал NBC.

По имеющейся информации, украинская армия роет окопы в пяти минутах езды от границы с Белоруссией. Они укрепляют земляные стены с помощью досок, при этом каждые несколько метров бревна формируют укрытие, похожее на крышу, которая покрыта ветвями и землей для маскировки.

«Мы строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления», — заявил украинский военный по имени Антон.

Он добавил, что ВС Белоруссии теоретически могут откуда угодно начать наступление, поэтому подразделения ВСУ начали готовиться ко всем сценариям.
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