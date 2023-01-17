Специалисты из Самары разработали телемедицинский комплекс для промышленных предприятий

Специалисты Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ создали новый комплекс для обеспечения медицинской помощи на промышленных предприятиях.
Как сообщили представители, система позволит вести непрерывное наблюдение за состоянием здоровья работников и проводить телемедицинские консультации при необходимости. Комплектация будет подбираться индивидуально под каждого заказчика.
«Это позволит сотрудникам вовремя выявить или предотвратить различные заболевания, а предприятиям — уменьшить заболеваемость среди работников, сократить сроки и частоту эпизодов нетрудоспособности и сохранить производительность труда», — рассказал директор Научно-практического центра дистанционной медицины Клиник СамГМУ Андрей Гаранин.
Комплекс включает тонометр, ЭКГ, спирометр, пульсоксиметр, глюкометр, портативный анализатор крови и другие приборы. Кроме того, вместе с ним будет поставляться и программное обеспечение, в автоматическом режиме определяющее сотрудников, которым требуется медицинская помощь, сообщает «Газета.Ru».