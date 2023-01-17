Специалисты из Самары разработали телемедицинский комплекс для промышленных предприятий

Комплекс включает тонометр, ЭКГ, спирометр, пульсоксиметр, глюкометр, портативный анализатор крови и другие приборы. Кроме того, вместе с ним будет поставляться и программное обеспечение, в автоматическом режиме определяющее сотрудников, которым требуется медицинская помощь, сообщает «Газета.Ru».