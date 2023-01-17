Минобороны Румынии сообщило о прибытии в страну трех самолетов AWACS из Германии

Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил, что в страну из Германии были переброшены три самолета дальнего обнаружения AWACS.
По словам главы румынского военного ведомства, самолеты будут вести наблюдение на восточном фланге Североатлантического альянса. В настоящее время AWACS находятся в Бухаресте.
«Они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях на границе Альянса», — объяснил Тылвэр.
По имеющейся информации, самолеты Boeing E-3A будут следить за российской военной активностью.