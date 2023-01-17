Лия Ахеджакова поцеловала умершую Инну Чурикову в лоб на церемонии прощания

Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. В последние годы народная артистка СССР несколько раз попадала в больницу с переломами. Доктора нашли в головном мозге множественные образования, из-за которых у актрисы была нарушена координация. Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище.