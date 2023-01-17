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МО РФ: экипажи двух ракетоносцев Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном

Армия
МО РФ: экипажи двух ракетоносцев Ту-160 совершили полет над Северным Ледовитым океаном

Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Так, пресс-служба ведомства уточнила, что общая продолжительность маневров самолетов ВКС РФ составила более 10 часов. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

При этом отмечается, что все полеты авиации Воздушно-космических сил России проходили в строгом соответствии со всеми международными правилами использования воздушного пространства.
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