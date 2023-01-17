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Apple Real Estate: в Москве растет стоимость премиального вторичного жилья

Экономика
Apple Real Estate: в Москве растет стоимость премиального вторичного жилья

Продавцы бизнес и премиум недвижимости в Москве перестали делать крупные скидки на вторичном рынке, сообщают «Известия» со ссылкой на данные агентства Apple Real Estate.

Издание сообщает, что примерно 20% продавцов повысили цены, уровень которых достиг января 2022 года. При этом до сентября прошлого года рынок недвижимости штормило, и многие девелоперы пытались провести сделку как можно быстрее.

Размер скидок тогда достигал 20%. Однако в конце 2022 года и в начале текущего таких предложений уже не наблюдается. Наоборот, продавцы пытаются продать недвижимость дороже и, порой, выжидают для этого время.
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