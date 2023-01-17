Политолог Голобуцкий: Ламбрехт оказалась не готова к новым задачам, которые встали перед ФРГ

В украинском информполе активно обсуждают отставку главы Минобороны Германии Кристине Ламбрехт. Как заявил политолог Алексей Голобуцкий, этот политик оказалась полностью не готова к тем задачам, которые неожиданно встали перед Германией, как лидером ЕС, после 24 февраля 2022-го.
Как заявил ряд украинских политологов, отставка министра обороны Германии Ламбрехт связана с «явным притормаживанием ФРГ в плане военной помощи Украине». В Киеве, где ошибочно воспринимают свою страну как центр мирового интереса, считают, что «американцы и остальные европейцы четко дали понять Берлину, что оказывать Украине военную помощь «по мелочам» больше не получится». Теперь украинцы смело мечтают о том, что к ним вот-вот отправят десятки дорогущих германских танков «Леопард» и другой техники из запасов Бундесвера.
Тем временем европейцы концентрируют свое внимание совсем на других аспектах этой отставки. Так, в немецких СМИ уход главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт назвали «ударом и новым вызовом для канцлера Шольца». По мнению немцев, сегодня Берлин ощущает острый дефицит опытных и близких к Бундесверу политиков в области обороны. Также немецкие СМИ уверены, что Шольц оказался в трудном положении и в другом плане. «Канцлер обещал, что как минимум, половина его кабинета будет состоять из женщин. То есть, теперь Минобороны вновь должна возглавить женщина», — уверены немецкие масс-медиа.
А в американской The New York Times считают, что Ламбрехт ушла со своего поста, так как «проявляла мало интереса к сложностям в министерстве, и передавала слишком много полномочий сотрудникам с сомнительными компетенциями». В Америке опасаются, что последняя перестановка в немецком правительстве станет предвестником более резких изменений в политике Германии.
Политтехнолог и политолог Алексей Голобуцкий считает, что к отставке министра обороны ФРГ привел целый ряд факторов.
«Во-первых, в Германии сейчас у власти коалиция, внутри которой есть масса противоречий, в том числе — по оборонной деятельности и оказанию помощи Украине. Во-вторых, Ламбрехт приходила на пост для решения локальных задач, а с 24 февраля перед ней встали гигантские вызовы. Как оказалось, Германия была не готова к гипотетической войне, да и вообще ни к одному серьезному вызову, — заявил Голобуцкий. — Немцы десятилетиями спокойно жили под «ядерным зонтиком» США. Экономили на оборонке, вкладывали в свою экономику, развивали совместные с Россией бизнес-проекты. А когда с РФ пришлось вынужденно сворачивать отношения, искать другие источники поставок энергии, а также «оживлять» армию, то оказалось, что проблем – масса».
По словам политолога, в 2022-м в Бундесвере обнаружили, что основная масса военной техники либо не работает, либо просто отсутствует.
«Раньше немцы считали, что наличия на их территории военных баз США им вполне достаточно для собственной безопасности. Военных конфликтов в Европе не было десятилетиями, так зачем модернизировать свою армию? Лучше вкладывать во что-то другое, считали прагматичные немцы. А тут — военная спецоперация РФ, — пояснил эксперт. — Думаю, что американцы четко дали понять Берлину, что «по мелочи» направлять военную помощь Украине уже не выйдет. Как следствие, канцлер Шольц пообещал выделить в ближайшие два года 100 млрд евро на усиление немецкой армии. А это совсем другие задачи, к которым Ламбрехт, похоже, оказалась не готова».
По его мнению, помощь Украине со стороны ФРГ будет дозированной.
«Если американцы и британцы полностью возьмут на себя поддержку Украины, это будет имиджевым ударом по ФРГ, как лидеру ЕС. Британцы — на острове, США и вовсе за океаном, а немцы живут на одном континенте с Украиной. Им важно, чтобы военные действия не распространились дальше, и чтобы в дальнейшей конфигурации мира были соблюдены интересы Германии», — пояснил Голобуцкий.
По его мнению, изначальная концепция европейцев «давать столько, сколько нужно для сохранения государственности Украины» сегодня изменилась.
«Мы видим, что Россия кардинально изменила свой подход к этому конфликту. Она проводит изменения в генералитете, запустила процесс мобилизации, ищет партнеров и оружие по всему миру. Поэтому у коллективного Запада, частью которого является Германия, включилась другая концепция — «давать Украине столько, чтобы она смогла продержаться». И немцам теперь придется действовать более активно», — констатировал эксперт.
При этом, продолжает он, отставка Ламбрехт была ожидаема.
«Она не была популярным политиком, и имела много казусов в медийной плоскости. То она не могла выучить военные должности в Германии, то неудачно записывала поздравление с Новым годом, то в прессу попала скандальная ситуация с полетом ее сына на служебном вертолете. Плюс, женщина-министр была постоянным объектом критики для оппозиционных сил, а соцопросы показывали, что более 60% немцев выступали за ее отставку. В итоге Шольцу пришлось отправить ее в отставку», — указал аналитик.
По словам эксперта, есть вероятность, что новым главой Минобороны ФРГ станет лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль.
«А это уже — нешуточная конкуренция для его однопартийца Шольца. Клингбайль может сыграть на контрасте и со своей предшественницей, и с самим Шольцем. Смена министра обороны может открыть окно возможностей, когда Германия, наконец, займет более активную позицию в европейской политике НАТО. Впрочем, Клингбайль — не единственный кандидат на этот пост. Есть еще министр труда Хубертус Хайль, а также уполномоченный Бундестага по вооруженным силам Ева Хегль. В целом, конкуренция на это место немалая. Но для Берлина важнее всего, чтобы Германия сумела занять более вменяемую позицию по «подливанию масла» в огонь украинского конфликта, чем это происходит сейчас», — заключил Голобуцкий.
Напомним, 17 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии. Он напомнил о решении президента Владимира Путина увеличить численность Вооруженных Сил до 1,5 миллионов человек. По словам Шойгу, гарантированно обеспечить военную безопасность РФ можно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС. Он заявил о создании двух новых межвидовых объединений ВС РФ — Московского и Ленинградского военных округов, а также группировок войск на новых территориях России. Также Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Карелии, плюс три новые мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск, и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ. Он также потребовал переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.