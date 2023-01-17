Политолог Голобуцкий: Ламбрехт оказалась не готова к новым задачам, которые встали перед ФРГ

Напомним, 17 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии. Он напомнил о решении президента Владимира Путина увеличить численность Вооруженных Сил до 1,5 миллионов человек. По словам Шойгу, гарантированно обеспечить военную безопасность РФ можно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС. Он заявил о создании двух новых межвидовых объединений ВС РФ — Московского и Ленинградского военных округов, а также группировок войск на новых территориях России. Также Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Карелии, плюс три новые мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск, и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ. Он также потребовал переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.