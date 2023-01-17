Фильмы с участием Инны Чуриковой покажут в онлайн-кинотеатре Музея Победы

Уход из жизни народной артистки СССР Инны Чуриковой стал настоящей трагедией для многих поклонников ее таланта. Онлайн-кинотеатр Музея Победы предоставит им возможность вспомнить выдающиеся работы актрисы в кино.
Как пишет «Вечерняя Москва», к просмотру будут доступны фильмы «Прошу слова», «Ширли-мырли», «Васса», «Мать», «Тема» и «Курьер».
О смерти Чуриковой стало известно 14 января — спустя десять дней после ее госпитализации. Причиной ухода актрисы из жизни врачи называют остановку сердца. Траурная церемония прощания с ней прошла 17 января в храме Христа Спасителя. Звезду похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.