Роскомнадзор составил протокол на «Уралхим» за допущение утечки базы данных сотрудников

Отмечается, что в отношении компании был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 13.11 (Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством России либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных). В случае доказательства вины, «Уралхиму» грозит штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.