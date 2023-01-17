Роскомнадзор составил протокол на «Уралхим» за допущение утечки базы данных сотрудников

Сотрудники Роскомнадзора составили протокол в отношении компании «Уралхим» за допущение утечки базы данных сотрудников, что является нарушением закона. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
Отмечается, что административный протокол в отношении «Уралхима» был зарегистрирован в Мировом суде Москвы. По словам пресс-секретаря Пресненского суда Лелы Кокая, дата рассмотрения поступившего от ведомства материала пока не назначена, передает информационное агентство «Интерфакс».
Отмечается, что в отношении компании был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 13.11 (Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством России либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных). В случае доказательства вины, «Уралхиму» грозит штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.