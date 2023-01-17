Женщину избил санитар и едва не изнасиловал бомж в Елизаветинской больнице в Петербурге

Женщина, у которой случился микроинсульт, подверглась нападению со стороны санитара в Елизаветинской больнице, передает 78.
Пациентка начала терять сознание дома, дети вызвали скорую помощь. В итоге петербурженка проснулась в больнице с завязанными руками и ногами. Выяснилось, что медработник бил ее по лицу, ногам и рукам, а также насмехался над происходящим.
Кроме того, сотрудник больницы привел в помещение бомжа, который хотел ее изнасиловать. После произошедшего женщину отправили на улицу, а очевидцы вызвали скорую помощь. Пока официального подтверждения случившегося нет.