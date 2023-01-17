Прокуратура потребовала расторгнуть брак жителя Тюмени, который решил стать женщиной

Прокуратура Тюмени обратилась в Центральный районный суд города с требованием признать один из заключенных браков недействительным, поскольку мужчина решил стать женщиной.
Соответствующая информация поступила к прокурору от местного ЗАГСа. Как оказалось, 33-летний мужчина обратился с заявлением о смене ФИО и пола с мужского на женский.
Согласно Семейному кодексу России, брак — это добровольный союз мужчины и женщины. В связи с этим прокурор обратился в суд с вышеуказанным требованием. Сообщается, что исковое заявление принято к производству и уже назначено предварительное заседание.
ЛГБТ-пропаганда запрещена на территории России. Соответствующий пакет законов подписал президент Владимир Путин. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, полагается штраф до 200 тысяч рублей, а взыскания с юридических лиц могут составить до 4 миллионов рублей.