Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Уганды призвал чиновников прекратить заграничные поездки

Весь мир
Президент Уганды призвал чиновников прекратить заграничные поездки

Кампала, 17 января. Президент Уганды Йовери Мусевени призвал государственных служащих ограничить поездки за границу для сокращения расходов страны.

Глава республики объявил о мерах по экономии средств после ознакомления с отчетом Угандийского нефтяного института Кигумба (UPIK). Вуз не получил достаточного финансирования для преобразования в полноценный международный университет.

Президент Мусевени заявил о недостатках планирования при создании бюджета. Он возмутился тем, что прибыльный проект с высоким потенциалом столкнулся с нехваткой средств.

Глава государства распорядился прекратить поездки чиновников за границу и сосредоточиться на поддержке приоритетов правительства. Он напомнил, что нефтяные компании готовы инвестировать в Уганду свыше 15 миллиардов долларов в будущем, и 40% суммы направится на развитие страны.

Министр финансов Матия Касайя уточнила, что речь шла о необязательных путешествиях, а многие визиты официальных лиц необходимы с точки зрения политики и экономики. Она обещала уточнить критерии оценки важности командировок.

Ранее власти Уганды подготовили проект модернизации дорожной сети. Инициатива снизит число заторов в столице, а также принесет прибыль в государственную казну.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду