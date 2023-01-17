Президент Уганды призвал чиновников прекратить заграничные поездки

Кампала, 17 января. Президент Уганды Йовери Мусевени призвал государственных служащих ограничить поездки за границу для сокращения расходов страны.
Глава республики объявил о мерах по экономии средств после ознакомления с отчетом Угандийского нефтяного института Кигумба (UPIK). Вуз не получил достаточного финансирования для преобразования в полноценный международный университет.
Президент Мусевени заявил о недостатках планирования при создании бюджета. Он возмутился тем, что прибыльный проект с высоким потенциалом столкнулся с нехваткой средств.
Глава государства распорядился прекратить поездки чиновников за границу и сосредоточиться на поддержке приоритетов правительства. Он напомнил, что нефтяные компании готовы инвестировать в Уганду свыше 15 миллиардов долларов в будущем, и 40% суммы направится на развитие страны.
Министр финансов Матия Касайя уточнила, что речь шла о необязательных путешествиях, а многие визиты официальных лиц необходимы с точки зрения политики и экономики. Она обещала уточнить критерии оценки важности командировок.
Ранее власти Уганды подготовили проект модернизации дорожной сети. Инициатива снизит число заторов в столице, а также принесет прибыль в государственную казну.