Президент Уганды призвал чиновников прекратить заграничные поездки

Глава государства распорядился прекратить поездки чиновников за границу и сосредоточиться на поддержке приоритетов правительства. Он напомнил, что нефтяные компании готовы инвестировать в Уганду свыше 15 миллиардов долларов в будущем, и 40% суммы направится на развитие страны.