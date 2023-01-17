Новость о первом за 60 лет сокращении населения КНР взбудоражила мировые СМИ

Причем какой-то невероятной сенсацией это назвать нельзя, указывает «Коммерсантъ». И пока китайские журналисты объясняют, что ничего страшного не случилось, международные масс-медиа заявляют, что Китай потеряет статус мирового «производственного цеха» и перестанет быть «локомотивом» мировой экономики.