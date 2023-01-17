Новость о первом за 60 лет сокращении населения КНР взбудоражила мировые СМИ

Информация о том, что население Китая впервые за последние 60 лет сократилось, стала одной из самых обсуждаемых новостей в ряде мировых СМИ.
Причем какой-то невероятной сенсацией это назвать нельзя, указывает «Коммерсантъ». И пока китайские журналисты объясняют, что ничего страшного не случилось, международные масс-медиа заявляют, что Китай потеряет статус мирового «производственного цеха» и перестанет быть «локомотивом» мировой экономики.
Например, газета Financial Times процитировала демографа из Университета Висконсина-Мэдисона. Тот считает, что Поднебесная столкнулась с невероятным демографическим кризисом.
The New York Times, в свою очередь, пишет, что китайские власти якобы годами стремились замедлить наступление этого момента. Однако, по мнению западных журналистов, ослабление политики «одна семья — один ребенок» не сработало.