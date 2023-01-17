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В России появилась дорожная карта развития рынка ИИ до 2030 года

Технологии
В России появилась дорожная карта развития рынка ИИ до 2030 года

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко спрогнозировал эффект от реализации планов по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ).

По словам Чернышенко, правительство России, Сбербанк, Национальная платформа технологических инициатив NTI и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали дорожную карту по продвижению высокотехнологичной области искусственного интеллекта, сообщает OaNews.

Как отметил Чернышенко, сейчас технологии ИИ уже используют более половины крупных российских организаций, а к 2030 году объем рынка ИИ должен удвоиться и достичь 20 миллиардов рублей.
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