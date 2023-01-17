General Dynamics разработала проект корабля для базирования беспилотников ВМС США

Американская судостроительная компания National Steel and Shipbuilding Company, которая является подразделениям General Dynamics, представила концепт экспедиционного корабля для нужд ВМС США.
Корабли класса Expeditionary Sea Base предназначены для обеспечения военных операций в конфликтах низкой интенсивности. Фактически они представляют собой базу со всей необходимой инфраструктурой.
Кроме того, такого рода платформы могут быть использованы для размещения и управления беспилотными воздушными и морскими аппаратами. Для БПЛА, в частности, планируется оборудовать специальную полетную палубу.