«Нафтогаз» после дефолта по евробондам занялся онлайн-продажей товаров для дома

На сайте государственной энергетической компании «Нафтогаз Украины» появилась возможность купить товары для дома, передает РИА Новости.
По данным издания, энергокомпания создала платформу для продажи товаров для дома: кухонных плит, котлов, батарей, генераторов и других.
В «Нафтогазе» проект назвали «диджитал-сервисом», отметив, что «надежный поставщик газа для большинства украинцев» также помогает «сохранить тепло в доме и добавить уюта».
Напомним, в июле 2022 года компания объявила дефолт по еврооблигациям на фоне невыплаты 350 млн долларов долгов и процентов из-за отказа украинских властей согласовать данные выплаты.