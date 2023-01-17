МИД России внес в стоп-лист ряд европейских чиновников в ответ на санкции объединения

Министерство иностранных дел РФ внесло в стоп-лист ряд европейских чиновников в ответ на санкции объединения, введенные против России. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте МИД.
Внешнеполитическое ведомство сочло нелегитимными и подрывающими международно-правовые нормы девятый санкционный пакет Евросоюза и признание России «государством — спонсором терроризма».
«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Евросоюз начал разработку десятого пакета санкций против России, в том числе ограничений против ядерного сектора.