Украинские пользователи Сети увидели в отставке Арестовича тайный замысел Киева

Чиновник ранее на странице в соцсети сообщил, что уходит с занимаемой должности и тем самым подает пример «цивилизованного поведения» после совершения ошибки. Как известно, Арестович подвергся жесткой критике за то, что он якобы сообщил недостоверную информацию о работе ПВО в Днепре, где случилась трагедия. Однако у комментаторов насчет его ухода другое мнение.