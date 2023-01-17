Украинские пользователи Сети увидели в отставке Арестовича тайный замысел Киева

Киевский режим в очередной раз решил отвлечь внимание жителей от своих более позорных поступков. Пользователи украинского интернет-пространства заподозрили неладное в истории с увольнением Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента.
Чиновник ранее на странице в соцсети сообщил, что уходит с занимаемой должности и тем самым подает пример «цивилизованного поведения» после совершения ошибки. Как известно, Арестович подвергся жесткой критике за то, что он якобы сообщил недостоверную информацию о работе ПВО в Днепре, где случилась трагедия. Однако у комментаторов насчет его ухода другое мнение.
«Снова власть руками Арестовича отводит наше внимание от чего-то более позорного. Усилить бдительность!» — написал пользователь.
«Человек просто уже сыграл свою роль. Он был "успокоительным" для украинцев в начале конфликта. Теперь эта "успокоительная таблетка" не работает», — отметил другой.
Ранее сообщалось, что офис украинского лидера Владимира Зеленского принял отставку Арестовича.