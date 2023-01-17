Кассационный суд оставил без изменений приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву

Третий кассационный суд в Петербурге оставил без изменений приговор, вынесенный главе карельского «Мемориала» (организация признана в РФ иностранным агентом и ликвидирована по решению Верховного суда) Юрию Дмитриеву по делу об изготовлении порнографии, развратных действиях, хранении оружия и сексуальном насилии над несовершеннолетней.
По совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Это решение было оставлено в силе, сообщил адвокат Дмитриева. Он отметил, что продолжит оспаривать приговор в Верховном суде РФ.