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Борис Туровский назвал угрозу уничтожения русского кладбища во Франции провокацией против Москвы

Весь мир
Борис Туровский назвал угрозу уничтожения русского кладбища во Франции провокацией против Москвы

Угроза уничтожения русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа во Франции является явной попыткой провокации с целью раскола Русского мира. Такое заявление сделал директор Института русского наследия им. свят. Иоанна Шанхайского, заместитель начальника Российского имперского союза-ордена Борис Туровский в беседе с международной редакцией ФАН.

Ранее в СМИ появилась информация, что французские власти отказываются принимать от России оплату за аренду мест на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, где захоронены Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и многие другие выдающиеся русские люди.

Позже мэрия Сент-Женевьев-де-Буа объяснила свои действия «исключительностью международного контекста». Однако в ведомстве пообещали обеспечить содержание могил на кладбище, несмотря на отказ принять оплату.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение «Некрофилией-2023» и «позором вопиющей бесчеловечной безнравственности». В посольстве России во Франции считают ситуацию неприемлемой.

Туровский рассказал, что русское кладбище находится вблизи Парижа в небольшом городке Сент-Женевьев-де-Буа, по имени которого оно и получило свое название. По его словам, это уникальный случай, когда место погребения стало более знаменитым, чем город, в котором оно расположено.

Борис Туровский назвал угрозу уничтожения русского кладбища во Франции провокацией против Москвы
«Для небольшого французского городка Сент-Женевьев-де-Буа русское кладбище до последнего времени являлось большой гордостью, главной достопримечательностью и источником немалого дохода. Именно благодаря ему туда приезжало много туристов как из самой Франции, так и из других стран света, включая, конечно же, и Россию.
Для нашего государства и всего Русского мира это место является святыней, так как там покоится цвет русского общества: члены Российского императорского дома, выдающиеся военачальники, политические и общественные деятели, писатели, поэты, художники, артисты, представители известнейших фамилий нашего Отечества. Да и просто русские люди, оказавшиеся на чужбине», — пояснил он.

Эксперт отметил, что муниципалитет города Сент-Женевьев-де-Буа всегда, во всяком случае до последнего времени, шел навстречу русской общине и оказывал всяческую поддержку.

«Что же касается информации об угрозе уничтожения русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, появившейся в французских и российских СМИ и вызвавшей сильный резонанс в нашем обществе, без всяких сомнений здесь имеется явная попытка провокации с целью расколоть прежде всего Русский мир», — подчеркнул Туровский.

Также она призвана ударить по нашим соотечественникам, проживающим за пределами России. В первую очередь в Европе, добавил собеседник ФАН.

«Связано все это с проводимой спецоперацией ВС РФ на территории Украины. Но мы русские, и с нами Бог! А значит мы отстоим этот пантеон Русской чести», — подытожил Борис Туровский.

Ранее историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России и кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с ФАН заявил о нежелании самостоятельных политиков ЕС поддерживать экспансию США.
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