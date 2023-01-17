Борис Туровский назвал угрозу уничтожения русского кладбища во Франции провокацией против Москвы

Угроза уничтожения русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа во Франции является явной попыткой провокации с целью раскола Русского мира. Такое заявление сделал директор Института русского наследия им. свят. Иоанна Шанхайского, заместитель начальника Российского имперского союза-ордена Борис Туровский в беседе с международной редакцией ФАН.
Ранее в СМИ появилась информация, что французские власти отказываются принимать от России оплату за аренду мест на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, где захоронены Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и многие другие выдающиеся русские люди.
Позже мэрия Сент-Женевьев-де-Буа объяснила свои действия «исключительностью международного контекста». Однако в ведомстве пообещали обеспечить содержание могил на кладбище, несмотря на отказ принять оплату.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение «Некрофилией-2023» и «позором вопиющей бесчеловечной безнравственности». В посольстве России во Франции считают ситуацию неприемлемой.
Туровский рассказал, что русское кладбище находится вблизи Парижа в небольшом городке Сент-Женевьев-де-Буа, по имени которого оно и получило свое название. По его словам, это уникальный случай, когда место погребения стало более знаменитым, чем город, в котором оно расположено.
«Для небольшого французского городка Сент-Женевьев-де-Буа русское кладбище до последнего времени являлось большой гордостью, главной достопримечательностью и источником немалого дохода. Именно благодаря ему туда приезжало много туристов как из самой Франции, так и из других стран света, включая, конечно же, и Россию.
Для нашего государства и всего Русского мира это место является святыней, так как там покоится цвет русского общества: члены Российского императорского дома, выдающиеся военачальники, политические и общественные деятели, писатели, поэты, художники, артисты, представители известнейших фамилий нашего Отечества. Да и просто русские люди, оказавшиеся на чужбине», — пояснил он.
Эксперт отметил, что муниципалитет города Сент-Женевьев-де-Буа всегда, во всяком случае до последнего времени, шел навстречу русской общине и оказывал всяческую поддержку.
«Что же касается информации об угрозе уничтожения русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, появившейся в французских и российских СМИ и вызвавшей сильный резонанс в нашем обществе, без всяких сомнений здесь имеется явная попытка провокации с целью расколоть прежде всего Русский мир», — подчеркнул Туровский.
Также она призвана ударить по нашим соотечественникам, проживающим за пределами России. В первую очередь в Европе, добавил собеседник ФАН.
«Связано все это с проводимой спецоперацией ВС РФ на территории Украины. Но мы русские, и с нами Бог! А значит мы отстоим этот пантеон Русской чести», — подытожил Борис Туровский.
Ранее историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России и кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с ФАН заявил о нежелании самостоятельных политиков ЕС поддерживать экспансию США.