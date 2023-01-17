Борис Туровский назвал угрозу уничтожения русского кладбища во Франции провокацией против Москвы

Туровский рассказал, что русское кладбище находится вблизи Парижа в небольшом городке Сент-Женевьев-де-Буа, по имени которого оно и получило свое название. По его словам, это уникальный случай, когда место погребения стало более знаменитым, чем город, в котором оно расположено.