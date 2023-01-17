МО РФ: российские средства ПВО за сутки сбили 14 снарядов HIMARS и «Ольха»

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 14 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Отмечается, что украинские снаряды были перехвачены над территорией Харьковской области, а также Луганской и Донецкой народных республик. Также Вооруженным силам России удалось перехватить оперативно-тактическую ракету «Точка-У» и противорадарную ракету HARM.
Кроме этого, российские системы ПВО вывели из строя шесть ударных беспилотников ВСУ в ДНР и ЛНР.