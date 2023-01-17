Россиянина отправили в колонию на пять лет за попытку примкнуть к украинским военным

Речь идет о 22-летнем жителе Саратовской области, который работал продавцов в магазине крупной торговой сети. В какой-то момент он решил отправиться на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях в составе легиона «Свобода России». Он списался с вербовщиком, который заставил его приехать в Брянск, откуда он на автобусе добрался до поселка Белая Березка, где его задержали силовики.