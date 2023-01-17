Губернатор Калужской области Шапша оплатил судебные издержки за букву Z Куляка

Куляк во время соревнований в Дубае, которые прошли весной 2022 года, вышел на выступление с буквой Z на груди. Данный символ используется российской армией на территории Украины. За это его судил организатор соревнований. Шапша взял на себя оплату судебных издержек. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области.