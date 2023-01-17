Губернатор Калужской области Шапша оплатил судебные издержки за букву Z Куляка

Губернатор Калужской области Владислав Шапша помог получившему дисквалификацию российскому гимнасту Ивана Куляку. Напомним, спортсмен публично поддержал специальную военную операцию на территории Украины.
Куляк во время соревнований в Дубае, которые прошли весной 2022 года, вышел на выступление с буквой Z на груди. Данный символ используется российской армией на территории Украины. За это его судил организатор соревнований. Шапша взял на себя оплату судебных издержек. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калужской области.
Ранее российское посольство раскритиковало решение Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) запретить демонстрацию флагов России и Белоруссии. Дипмиссия считает, что это только усугубило сложную ситуацию с дискриминацией отечественных спортсменов.