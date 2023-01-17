Смертельная автомобильная авария произошла в Волгоградской области

Автомашина переместилась на встречную полосу и въехала в КамАЗ с прицепом. У большегруза отвалилось переднее левое колесо, шофер потерял управление и врезался в иномарку Cherry Tiggo, которая направлялась по встречной полосе. В результате ДТП смертельные травмы получил 31-летний водитель ВАЗа. Пострадавший скончался, не приходя в сознание.