Белорусская теннисистка оценила решение организаторов Australian Open

Известная теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко рассказала о запрете использования российских и белорусских флагов на трибунах турнира в Австралии.
Реагируя на запрет зрителям показывать на трибунах Australian Open 2023 российские и белорусские флаги, Соболенко заявила на YouTube-канале Australian Open TV, что повлиять на это решение не может, сообщает «Территория новостей».
Как считает Соболенко, федерация тенниса Австралии, выступающая организатором турнира, пошла на поводу у украинских зрителей, но если это поможет всем, то пусть будет так.