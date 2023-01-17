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Белорусская теннисистка оценила решение организаторов Australian Open

Политика
Белорусская теннисистка оценила решение организаторов Australian Open

Известная теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко рассказала о запрете использования российских и белорусских флагов на трибунах турнира в Австралии.

Реагируя на запрет зрителям показывать на трибунах Australian Open 2023 российские и белорусские флаги, Соболенко заявила на YouTube-канале Australian Open TV, что повлиять на это решение не может, сообщает «Территория новостей».

Как считает Соболенко, федерация тенниса Австралии, выступающая организатором турнира, пошла на поводу у украинских зрителей, но если это поможет всем, то пусть будет так.
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