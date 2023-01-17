Минобразования Британии посчитало 16 лет подходящим возрастом, чтобы определиться с полом

Министр образования Великобритании Джиллиан Киган заявила, что подростки в 16 лет являются уже достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно принять решение о смене пола.
Накануне британское правительство заблокировало законопроект Шотландии, позволяющий подавать заявление о смене пола с 16 лет. Журналисты телеканала Sky News поинтересовались, считает ли политик данный возраст слишком низким.
«Нет, на самом деле я так не думаю. Я работала в 16 лет, я платила налоги в 16 лет, я могла сама решать за себя в 16 лет», — попыталась объясниться Киган.
Вместе с этим министр подчеркнула, что в стране не может быть два «потенциально конкурирующих» законодательства. Кроме того, в законе не может быть «отсутствия ясности в отношении пола».
На территории России ЛГБТ-пропаганда запрещена. Соответствующий пакет законов подписал президент страны Владимир Путин 5 декабря. Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тысяч рублей для физических лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.