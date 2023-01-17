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СМИ: экипажи российских Су-34 прибыли в Белоруссию для участия в совместных учениях

Армия
СМИ: экипажи российских Су-34 прибыли в Белоруссию для участия в совместных учениях

Истребители Су-34 Воздушно-космических сил России прибыли в Белоруссию для участия в совместных учениях, сообщил телеканал ОНТ.

Как уточняют журналисты, в рамках масштабных тренировочных мероприятий будут задействованы «все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО».

«Цель — отработать слаженные действия при выполнении учебно-боевых задач», — говорится в сообщении.

Учения на территории Белоруссии продлятся до 1 февраля. За это время военным предстоит отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование, высадку десанта и другие задачи.
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