СМИ: экипажи российских Су-34 прибыли в Белоруссию для участия в совместных учениях

Истребители Су-34 Воздушно-космических сил России прибыли в Белоруссию для участия в совместных учениях, сообщил телеканал ОНТ.
Как уточняют журналисты, в рамках масштабных тренировочных мероприятий будут задействованы «все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО».
«Цель — отработать слаженные действия при выполнении учебно-боевых задач», — говорится в сообщении.
Учения на территории Белоруссии продлятся до 1 февраля. За это время военным предстоит отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование, высадку десанта и другие задачи.