Baijiahao: Медведев жестко поставил на место Кисиду после выпада в адрес России

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев всего одной фразой поставил на место главу кабмина Японии Фумио Кисиду. О том, как ему удалось спустить с небес на землю политика, рассказали журналисты Baijiahao.
Напомним, что Кисида недавно совершил рабочий визит в США, где провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. После этого японец публично заявил о том, что Кремль якобы намерен использовать ядерный арсенал против Украины в ходе спецоперации. По мнению китайских аналитиков, ответ, который последовал от Медведева на этот выпад, был довольно жестким. В частности, зампред СБ РФ предложил Кисиде совершить сэппуку после такого низкого поступка, пишет «ПолитРоссия».
«Россия не раз разъясняла свою позицию и подчеркивала: ядерное оружие для нее – лишь средство сдерживания и контратаки. С учетом этого естественно, что Медведев пришел в ярость, когда Россию опять оболгали», – написали авторы из КНР.
Ранее Медведев осудил участников Давосского форума за обсуждение военной помощи Украине в ходе мероприятия.