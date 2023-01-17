Baijiahao: Медведев жестко поставил на место Кисиду после выпада в адрес России

Напомним, что Кисида недавно совершил рабочий визит в США, где провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. После этого японец публично заявил о том, что Кремль якобы намерен использовать ядерный арсенал против Украины в ходе спецоперации. По мнению китайских аналитиков, ответ, который последовал от Медведева на этот выпад, был довольно жестким. В частности, зампред СБ РФ предложил Кисиде совершить сэппуку после такого низкого поступка, пишет «ПолитРоссия».