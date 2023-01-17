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Банк России обновил официальные курсы доллара, евро и юаня

Экономика
Банк России обновил официальные курсы доллара, евро и юаня

Центральный банк РФ повысил курсы доллара и евро к рублю, понизив при этом стоимость юаня. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте финансового регулятора.

Курс нацвалюты США поднялся на 37,52 копейки и составил 68,66 рубля. Европейская валюта оказалась на отметке 74,26 руб., что на 43,48 коп. выше предыдущего значения.

Китайская валюта при этом опустилась на 02,22 копейки и достигла отметки в 10,11 рубля за единицу.

Курс рубля способен продемонстрировать укрепление в ближайшие недели, в случае отсутствия новых шоков в геополитике. Таким прогнозом поделился ранее главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
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