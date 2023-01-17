Эскортница рассказала об ажиотажном спросе на девушек на экономическом форуме в Давосе

Немецкая эскортница Саломе Бальтус рассказала о работе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По ее словам, ежегодно в Швейцарию «слетаются» не менее сотни «ночных бабочек».
Бальтус опровергла слухи о том, что гости Давоса во время отдыха становятся «дикими сексуальными монстрами». Она призналась, что во время работы на форуме в два часа ночи «смотрела на пистолеты охранников», делилась с ними шоколадом из ресторана и обсуждала именитых гостей, пишет газета Heute.
Эскортница, которая причисляет себя к элитным, заявила об ажиотажном спросе на девушек во время форума. При этом она обратила внимание, что у топ-политиков, как правило, нет особого желания заниматься сексом. Бальтус добавила, что клиентов на этой неделе у нее было немного, однако свидания «принесли ей прибыль».
О высоком спросе на секс-работниц на форуме в Давосе ранее писало издание Bild. Отмечалось, что участники саммита вызывают экскортниц в свои номера и платят тысячи долларов за ночь.