Эскортница рассказала об ажиотажном спросе на девушек на экономическом форуме в Давосе

Эскортница, которая причисляет себя к элитным, заявила об ажиотажном спросе на девушек во время форума. При этом она обратила внимание, что у топ-политиков, как правило, нет особого желания заниматься сексом. Бальтус добавила, что клиентов на этой неделе у нее было немного, однако свидания «принесли ей прибыль».