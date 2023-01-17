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Фестиваль «Ночь Наньнина» в Китае запомнился потрясающим световым шоу

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Масштабный фестиваль-маскарад состоялся в городе Наньнин в преддверии празднования китайского Нового года. Горожане участвовали в торжественном шествии по улицам и стали свидетелями яркого светового шоу.

Специально к фестивалю «Ночь Наньнина» организаторы украшают одну из городских улиц: устанавливают сцены и развлекательные площадки для ярких перформансов, создают иллюминацию деревьев и домов.

В рамках праздника для жителей и гостей Наньнина организовывают массу культурных и туристические проектов и развлечений, вовлекая участников в незабываемое путешествие, сочетающее в себе элементы современной и классической китайской культуры.

Когда наступила ночь, весь квартал был освещен ослепительными огнями иллюминации и лазерного шоу. Посетители остались под впечатлением от праздничной программы.

Фестиваль «Ночь Наньнина» в Китае запомнился потрясающим световым шоу
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