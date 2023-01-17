«Маяк добра и света»: как прошла церемония прощания с народной артисткой Инной Чуриковой

Вдова Николая Караченцова и звезда фильма «Юнона и Авось» Людмила Поргина заявила, что Чурикова запомнилась ей очень «теплым» человеком и гениальной актрисой. А основатель «Коляды-театра» Николай Коляда и вовсе сказал, что роль актрисы в фильме «Начало» вдохновила его начать творческую карьеру. Уже через много лет ему довелось получить Царскосельскую премию в Петербурге из рук кумира детства.