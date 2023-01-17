«Маяк добра и света»: как прошла церемония прощания с народной артисткой Инной Чуриковой

Сегодня, 17 января, в столичном Храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, ушедшей из жизни 14 января на 80-м году жизни. Звезда театра «Ленкома Марка Захарова» сыграла в таких знаковых для отечественного кино картинах, как «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен» и множестве других.
За свое творчество она была удостоена многих государственных наград, в числе которых «Государственная премия Российской Федерации» и орден «За заслуги перед Отечеством».
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин почтили память актрисы, прислав траурные венки на церемонию прощания с ней. Свои соболезнования также выразил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу: он назвал Инну Чурикову «яркой и талантливой актрисой», а также «удивительно обаятельной женщиной».
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и вовсе назвала смерть народной артистки своей личной утратой.
«Я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей», — заявила она.
Поклонниками Чуриковой оказались не только российские политики: президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил «исключительный талант и обаяние» актрисы, сумевшие «покорить сердца миллионов людей». По его словам, блестящие образы Чуриковой «дарили зрителю сильные и глубокие эмоции».
На самой церемонии прощания присутствовали как родные ушедшей из жизни актрисы, так и ее коллеги по цеху. ФАН вел прямую трансляцию с места событий, и корреспонденты нашего издания сумели пообщаться с некоторыми из них.
Так, народная артистка России Александра Захарова вспомнила, как ей довелось выступать с Чуриковой на сцене театра «Ленкома Марка Захарова», где у них в одном из спектаклей был совместный монолог.
«Мы выходили вдвоем в белых платьях и произносили монолог из «Трех сестер» Чехова, который звучал так: «Мы умрем, нас не будет. Но страдания наши останутся», — сказала, едва сдерживая чувства, Захарова.
Вдова Николая Караченцова и звезда фильма «Юнона и Авось» Людмила Поргина заявила, что Чурикова запомнилась ей очень «теплым» человеком и гениальной актрисой. А основатель «Коляды-театра» Николай Коляда и вовсе сказал, что роль актрисы в фильме «Начало» вдохновила его начать творческую карьеру. Уже через много лет ему довелось получить Царскосельскую премию в Петербурге из рук кумира детства.
«Она такая была великая, мама дорогая! Мы это еще поймем. Он так умела смешить. Так умела всех заставлять рыдать», — сказал Коляда.
Оказывается, Чурикова планировала выйти на сцену в феврале этого года — об этом в интервью корреспонденту ФАН рассказала актриса Юлия Рутберг, которая должна была составить ей компанию на театральных подмостках. Совместные актерские работы у них уже были — в частности, в спектакле «Аудиенция» в Театре имени Вахтангова.
«Она — королева, королева сцены, она вообще женщина-королева! Она была потрясающим партнером, что-то невероятное!» — с восхищением произнесла Рутберг.
Народный артист РФ Евгений Миронов был в числе первых, кто приехал, чтобы попрощаться с Чуриковой. С горечью в голосе он заявил, что ему будет не хватать великой коллеги, с которой у него есть одна общая актерская работа: оба артиста играли в фильме «Идиот».
«Она останется маяком. Абсолютным маяком добра и света. Такие пафосные слова, извините меня, но она заслуживает таких больших-больших слов», — сказал Миронов.
После завершения траурной церемонии Инну Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище, неподалеку от могил столь же великих артистов: Владимира Меньшова и Василия Ланового. Место погребения артистки утонуло в цветах от почитателей ее таланта.