Можайские росгвардейцы пресекли кражу элитного алкоголя

В ГУ Росгвардии по Московской области рассказали о поимке злоумышленника, похитившего алкоголь из магазина.
По данным ведомства, сотрудники местного отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии, прибыв по вызову к магазину на улице Каракозова, задержали мужчину, который спрятал элитный алкоголь и попытался проскочить мимо кассира, сообщает infoce-klin.ru.
Похитителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ущерб, нанесенный магазину, составил около трех тысяч рублей. По данному инциденту сейчас проводится проверка.