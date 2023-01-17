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Можайские росгвардейцы пресекли кражу элитного алкоголя

Общество
Можайские росгвардейцы пресекли кражу элитного алкоголя

В ГУ Росгвардии по Московской области рассказали о поимке злоумышленника, похитившего алкоголь из магазина.

По данным ведомства, сотрудники местного отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии, прибыв по вызову к магазину на улице Каракозова, задержали мужчину, который спрятал элитный алкоголь и попытался проскочить мимо кассира, сообщает infoce-klin.ru.

Похитителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ущерб, нанесенный магазину, составил около трех тысяч рублей. По данному инциденту сейчас проводится проверка.
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