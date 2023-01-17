Можайские росгвардейцы пресекли кражу элитного алкоголя

По данным ведомства, сотрудники местного отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии, прибыв по вызову к магазину на улице Каракозова, задержали мужчину, который спрятал элитный алкоголь и попытался проскочить мимо кассира, сообщает infoce-klin.ru.