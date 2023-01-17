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Эксперт Перенджиев: конфликт на Украине обнажил недостатки американского вооружения

Армия
Эксперт Перенджиев: конфликт на Украине обнажил недостатки американского вооружения

США увидели недостатки своего вооружения в ходе боевых действий на Украине, заявил военный эксперт Александр Перенджиев.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» он рассказал, почему американцы превратили украинскую территорию в полигон для испытаний новых боевых систем. По его словам, в прошлых конфликтах США противостояли государства, уступающие им в военной мощи.

«Американцы сами придумали понятие "асимметричная война". Против них боевые действия так и велись, другими методами: партизанскими, диверсионными. Чтобы нейтрализовать их превосходство», — объяснил он.

По словам эксперта, что в ходе украинского кризиса стало понятно, что у американского оружия много недостатков.
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