СК возбудил дело по факту поножовщины на уроке алгебры в дагестанской школе

Левашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после поножовщины на уроке алгебры в одной из школ республики.
По данным ведомства, в селении Муги Акушинского района девятиклассница нанесла семь ножевых ранений своей ровеснице. В результате пострадавшая была доставлена в больницу.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Начата проверка по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководством школы.