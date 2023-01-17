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СК возбудил дело по факту поножовщины на уроке алгебры в дагестанской школе

Происшествия
СК возбудил дело по факту поножовщины на уроке алгебры в дагестанской школе

Левашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после поножовщины на уроке алгебры в одной из школ республики.

По данным ведомства, в селении Муги Акушинского района девятиклассница нанесла семь ножевых ранений своей ровеснице. В результате пострадавшая была доставлена в больницу.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Начата проверка по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководством школы.
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