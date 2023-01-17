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Росгвардейцы Петербурга поддержали Всероссийскую акцию «Ленточка Ленинградской Победы»

Общество
Росгвардейцы Петербурга поддержали Всероссийскую акцию «Ленточка Ленинградской Победы»

Военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии присоединились к Всероссийской акции «Ленточка Ленинградской Победы».

Мероприятие посвящено 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Петербургские росгвардейцы прикрепили ленточку к своему форменному обмундированию, в котором они круглосуточно несут службу.

Росгвардейцы Петербурга поддержали Всероссийскую акцию «Ленточка Ленинградской Победы»

Ленточка состоит из полос ткани двух цветов — оливкового и зеленого, тем самым повторяя цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда». Ей награждались военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной армии, Военно-морского флота и войск НКВД.
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