Варшавский телеканал показал карту с включенной в состав Польши Западной Украиной

Прогноз погоды, транслировавшийся в эфире варшавского телеканала, был показан с картой Польши, в состав которой были включены западные области Украины.
На карте, которую продемонстрировали телезрителям, было отмечено два города — Варшава и Львов. При этом последний, являющийся украинским городом, оказался в составе Польши.
Территория республики была окрашена красным цветом. Именно им также была отмечена Западная Украина. К Польше там приписали Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и другие области.
Такой прогноз погоды транслировался на телеканале TVP 1 в Польше. Именно там сейчас находятся тысячи беженцев с Украины.