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Варшавский телеканал показал карту с включенной в состав Польши Западной Украиной

Общество
Варшавский телеканал показал карту с включенной в состав Польши Западной Украиной

Прогноз погоды, транслировавшийся в эфире варшавского телеканала, был показан с картой Польши, в состав которой были включены западные области Украины.

На карте, которую продемонстрировали телезрителям, было отмечено два города — Варшава и Львов. При этом последний, являющийся украинским городом, оказался в составе Польши.

Территория республики была окрашена красным цветом. Именно им также была отмечена Западная Украина. К Польше там приписали Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и другие области.

Варшавский телеканал показал карту с включенной в состав Польши Западной Украиной

Такой прогноз погоды транслировался на телеканале TVP 1 в Польше. Именно там сейчас находятся тысячи беженцев с Украины.
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