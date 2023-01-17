Хабек потребовал у нового главы минобороны Германии предоставить ВСУ требуемое оружие

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек потребовал у нового министра обороны Бориса Писториуса отправить Киеву необходимое вооруженным силам оружие. Об этом говорится в статье Bloomberg.
По словам политика, Писториус представляет собой пример "правильного представителя немецкой армии", и он будет именно тем человеком, который сможет оперативно принимать необходимые решения.
При этом вице-канцлер считает, что невступление Германии в третью мировую войну должно стать красной линией в вопросе военной помощи Вооруженным силам Украины.