Аналитик Межуев назвал сигналом Украине визит Шойгу в зону проведения спецоперации ВС РФ

Визит министра обороны России в зону проведения спецоперации по демилитаризации Украины свидетельствует о грядущих масштабных переменах, заявил политолог Борис Межуев.
В комментарии для интернет-издания «Подмосковье сегодня» аналитик назвал поездку Шойгу в командный пункт группировки «Восток» сигналом Киеву, хотя есть в этом и практический смысл.
«Шойгу, как человек, отвечающий не за оперативные планы, а за обеспечение войск, за материально-техническую сторону, должен проверить текущую обстановку на месте», — сказал Межуев.
Ранее стало известно, что Сергей Шойгу во время визита в зону СВО заслушал доклад генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке. Особое внимание министр уделил вопросам обеспечения войск и создания условий безопасного размещения военных.