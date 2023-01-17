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Аналитик Межуев назвал сигналом Украине визит Шойгу в зону проведения спецоперации ВС РФ

Армия
Аналитик Межуев назвал сигналом Украине визит Шойгу в зону проведения спецоперации ВС РФ

Визит министра обороны России в зону проведения спецоперации по демилитаризации Украины свидетельствует о грядущих масштабных переменах, заявил политолог Борис Межуев.

В комментарии для интернет-издания «Подмосковье сегодня» аналитик назвал поездку Шойгу в командный пункт группировки «Восток» сигналом Киеву, хотя есть в этом и практический смысл.

«Шойгу, как человек, отвечающий не за оперативные планы, а за обеспечение войск, за материально-техническую сторону, должен проверить текущую обстановку на месте», — сказал Межуев.

Ранее стало известно, что Сергей Шойгу во время визита в зону СВО заслушал доклад генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке. Особое внимание министр уделил вопросам обеспечения войск и создания условий безопасного размещения военных.
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