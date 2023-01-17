Балет на Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича вновь покажут в Петербурге

Жители и гости Санкт-Петербурга 23 января смогут вновь посетить балет «7-ФОНИЯ» на музыку Седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича, показ которого пройдет в Атриуме Главного штаба.
Премьера балета, приурочена к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, состоится 23 января. Первый же премьерный показ прошел 12 декабря в Дни Эрмитажа и завершился овациями.
«Приглашаем любителей классической музыки, балетных зрителей, петербуржцев и ленинградцев, отдающих дань памяти подвигу жителей Ленинграда, сквозь голод, холод и бомбардировки донесшему миру несокрушимую силу Искусства, присоединиться к уникальному событию», — цитирует «Петербургский дневник» одного из организаторов мероприятия.
В спектакле примут участие звезды мирового балета Юлия Малахина, Фарух Рузиматов, а также примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Александр Иосифиди и другие.