Президент Литвы Науседа признался, что опасается усталости Запада от конфликта на Украине

Конфликт на Украине может опостылеть гражданам США и их партнеров в Европе. Такое мнение выразил литовский лидер Гитанас Науседа в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Глава государства также отметил, что из-за усталости от конфликта на Украине помощь киевскому режиму может значительно затянуться. По его словам, жители Запада недовольны резким скачком инфляции и энергетическим коллапсом. При этом Науседа гарантировал, что Литва никогда не отвернется от Украины.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что введенные против России рестрикции Запада не показали свою эффективность.