Президент Литвы Науседа признался, что опасается усталости Запада от конфликта на Украине

Глава государства также отметил, что из-за усталости от конфликта на Украине помощь киевскому режиму может значительно затянуться. По его словам, жители Запада недовольны резким скачком инфляции и энергетическим коллапсом. При этом Науседа гарантировал, что Литва никогда не отвернется от Украины.