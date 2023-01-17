В Новосибирске рассмотрят дело вице-мэра Скатова о клевете на депутата Госдумы

Уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя главы администрации Новосибирска Артема Скатова направили на рассмотрение суда.
Ране прокуратура Октябрьского района регионального центра утвердила обвинительное заключение против чиновника. Он проходит обвиняемым по делу о клевете.
По версии следствия, в феврале прошлого года Скатов обратился к администратору одного из elegram-каналов и попросил опубликовать «негативную» информацию о знакомом.
«Уголовное дело направлено в мировой суд Октябрьского района города Новосибирска», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.
Ранее СМИ писали, что дело было возбуждено после заявление депутата ГД от региона Дмитрия Савельева. Позже юристы опровергли такую информацию.