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В Новосибирске рассмотрят дело вице-мэра Скатова о клевете на депутата Госдумы

Происшествия
В Новосибирске рассмотрят дело вице-мэра Скатова о клевете на депутата Госдумы

Уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя главы администрации Новосибирска Артема Скатова направили на рассмотрение суда.

Ране прокуратура Октябрьского района регионального центра утвердила обвинительное заключение против чиновника. Он проходит обвиняемым по делу о клевете.

По версии следствия, в феврале прошлого года Скатов обратился к администратору одного из elegram-каналов и попросил опубликовать «негативную» информацию о знакомом.

«Уголовное дело направлено в мировой суд Октябрьского района города Новосибирска», — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Ранее СМИ писали, что дело было возбуждено после заявление депутата ГД от региона Дмитрия Савельева. Позже юристы опровергли такую информацию.
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