Украинский кризис не может сдвинуться с тупиковой ситуации в сторону дипломатического урегулирования из-за позиции зарубежных кураторов Киева. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словам, именно западные руководители не позволяют своим киевским марионеткам разрешить сложившуюся ситуацию. Поэтому сделать это придется Москве в ходе спецоперации, добавил директор СВР.
«Поэтому России надо самой сдвигать ситуацию с мертвой точки военными успехами, победами на бывшей Украине», — уточнил Нарышкин.
Ранее стало известно, что советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку. Киев его заявление принял.