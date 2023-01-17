Дуда торопит Германию с решением по танкам для Киева

Давос, 17 января. Президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, заявил, что решение Правительства Германии о поставке танков на Украину является «очень необходимым».
В ходе своего выступления Дуда вновь поднял вопрос создания «альянса», который поставит Украине тяжелую бронетехнику западного образца. Президент Польши отметил, что страны НАТО, оснащенные Leopard 2, должны направить ВСУ достаточное количество танков для создания бронетанковой бригады (согласно установленной численности, танковая бригада украинской армии включает в себя 93 бронемашины).
«Мы надеемся и пытаемся организовать большую поддержку для Украины. Мы надеемся, что несколько партнеров предоставят Украине танки», — заявил президент Польши на панельной дискуссии ВЭФ.
Вместе с Анджеем Дудой за скорейшее предоставление ВСУ немецких танков высказался президент Литвы Гитанас Науседа.
«Мы не можем позволить себе роскошь таких задержек, и принятие решений должно быть решительным и быстрым», — отметил он.
Позднее Министерство обороны Польши заявило, что страна объявила о передаче Украине роты танков Leopard 2 в составе международной коалиции, но на данный момент еще ведет консультации с союзниками.
Президент Польши Анджей Дуда заявил в среду, 11 января, что его страна поставит Украине «одну роту» танков Leopard 2 (14 машин). Для передачи тяжелой бронетехники необходимо согласие страны-производителя — Германии. Однако представитель Правительства Германии Кристиана Хофман позже заявила, что на текущий момент германское руководство не получило официальных запросов по вопросу поставок танков Leopard ни от Польши, ни от других стран. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек также подтвердил, что Варшава не направила официальное заявление Берлину на передачу тяжелых бронемашин.