Дуда торопит Германию с решением по танкам для Киева

Президент Польши Анджей Дуда заявил в среду, 11 января, что его страна поставит Украине «одну роту» танков Leopard 2 (14 машин). Для передачи тяжелой бронетехники необходимо согласие страны-производителя — Германии. Однако представитель Правительства Германии Кристиана Хофман позже заявила, что на текущий момент германское руководство не получило официальных запросов по вопросу поставок танков Leopard ни от Польши, ни от других стран. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек также подтвердил, что Варшава не направила официальное заявление Берлину на передачу тяжелых бронемашин.